«112»: В России зафиксирован первый случай смерти от ботулизма

Фото:IStock/Soumen Hazra
В России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма. Об этом пишет Телеграм-канал «112».
По данным канала, погибшим оказался 21-летний парень, который умер в Костромской области. Заразился ботулизмом он, когда поехал в Нижний Новгород. Сообщается, что там он ел салат лобио.
Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.
Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.
Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова