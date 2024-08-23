Роспотребнадзор выявил у трех производителей чая ядовитые вещества в продукции

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в членов царской семьи Романовых во время расправы в доме Ипатьева стреляли неоднократно, так как пули рикошетили от бриллиантов и драгоценностей, которые были зашиты в одежде, передает ТАСС.