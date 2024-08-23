Роспотребнадзор выявил у трех производителей чая ядовитые вещества в продукции

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Российским производителям чая поручили разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что у компании ООО «Май» пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард». У компании «Орими» пестициды нашли в чае «Гринфилд». У Рязанской чаеразвесочной фабрики вредоносные вещества специалисты выявили в черном цейлонском чае под названием «Три дружных слона».
Ведомство потребовало изъять данные чаи из оборота, пишут «Известия». Отмечается, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были направлены также и торговым сетям, которые реализовывали продукцию.
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