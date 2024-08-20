Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет к осени

Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет к осени

Врач Еделев посоветовал пить травяные чаи
20 августа 2024, 16:08
Фото: iStock/Mariha-kitchen

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что для укрепления иммунитет перед осенним сезоном можно с помощью травяных чаёв.
«Конец лета – время, когда можно пить травяные чаи: малиновый, смородиновый, черничный, голубичный. Можно пить медицинскую ромашку. В чай стоит добавить, например, имбирь, эхинацею», – сообщил в беседе с «Москвой 24» Еделев.

Он добавил, что также весьма полезны физические нагрузки, а также употребление овощей и фруктов.



До этого исследования Скандинавского Центра Здоровья и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что 48% россиян не берут больничный на работе. Причиной тому многие называют нежелание иметь какие-либо проблемы из-за этого. При этом 45% опрошенных отметили, что болеют реже раза в год, еще 43% сталкиваются с недомоганиями один-два раза в год, 39% лечатся 4-5 дней, 36% — до трёх дней. Как передают «Известия», реже всего на больничный уходят работники из категории среднего и высшего менеджмента, айтишники, специалисты маркетинга и PR, а также юристы.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявляла, что при заболевании во время положенного отпуска человек имеет право оформить больничный лист.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска

В Подмосковье с начала года провели более миллиона телемедицинских консультаций

Стало известно, сколько российских компаний заставляют сотрудников идти в отпуск
#работа
#отпуск
#чай
#человек
#больничный лист
#болезни
#осень
#лето
«На ее совести»: Врач опровергла слова Дакоты об изменении во внешности после родов
Врач Ерофеева: во время беременности женский организм чувствует сильную нагрузку
20 августа 2024, 15:56

Фото: Istockphoto/NataliaDeriabina

Всем известно, что организм женщины во время вынашивания ребенка претерпевает серьезные изменения на разных уровнях. У каждой возникают свои последствия после родов, которые не всегда являются очевидными.
Например, певица Рита Дакота в одной и социальных сетей поделилась своими фотографиями до и после родов. Подписчицы увидели сильное изменение цвета волос: блондинистые густые локоны стали редкими каштановыми.
«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже 6 лет не светлеют. Скажите, это навсегда? У кого так было?» — спросила совета у своих подписчиков Дакота.

Многие женщины, увидев такую публикацию, поделились своим опытом, сказав, что блондинки, действительно, часто темнеют после родов.

Однако врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что связывать изменение цвета волос с родами не совсем обоснованно.
«Надо сказать, что у человека во время всей его жизни может меняться и цвет волос, и структура. Это зависит от очень большого количества причин и факторов: от питания, от местности, в который человек живет, от влажности и даже от того, что женщины делает короткую стрижку, а потом волосы начинают отрастать в другом цвете. То, что артистка связывает это с беременностью и родами, полностью остается на ее совести», — сказала эксперт.

Она отметила, что после родов в организме женщины ничего кардинального не меняется, это не значит, что организм полностью обновляется.
«Дело в том, что во время беременности в теле женщине превалируют гормоны желтого тела — прогестерон. Изменения могут сказываться на самочувствии, на настроении, на физическом ощущении себя, на том, как мышцы реагируют на движения. Конечно, от приема различных медикаментов могут происходить изменения волос, но до какой степени это связано с процессом беременности, трудно сказать», — поделилась врач.

По ее мнению, беременность для женщины — тяжелая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ и нервную систему. Именно в них происходят разные процессы и изменения.
«Все слабые места во время беременности дадут о себе знать, все проявится. Организм ребенка строит свой скелет, ему нужны минеральные вещества, он берет их из организма мамы. Поэтому прежде нужно пройти всех необходимых врачей, включая офтальмолога, стоматолога, гинеколога, терапевта и так далее», — объяснила Любовь Ерофеева.

Она подчеркнула, что беременность — это не прогулка перед сном, а серьезная нагрузка на организм, и бывает так, что не все ткани и органы ее выдерживают, поэтому нужное долгое восстановление.

Читайте также:

Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран

Партнёрские роды в Подмосковье выбирает каждая четвёртая беременная

«Без белья над кастрюлей»: как родители-сыроеды из Красноярска заморили двухгодовалую дочь
#подмосковье
#дело
#изменения
#эксперт
#радио
#скелет
#родители
#врач
#певица
#любовь
#женщины
#роды
#воз
#человек
#гинеколог
#волосы
#беременность
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье сертификаты на соципотеку получили ещё 34 медработника
20 августа 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сертификаты на приобретения жилья по программе «Социальная ипотека» получили 34 медицинских работника, вручение состоялось в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
В свою очередь, министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк сообщил, что с момента запуска программы в 2016 году жильё по соципотеке получили боле 1,9 тыс. медицинских работников.

Программа «Социальная ипотека» распространяется также на учителей, тренеров, молодых учёных и уникальных специалистов. Всего в этом году сертификаты получат 295 человек.

Читайте также:

В Московском областном центре крови назвали три безусловно съедобных гриба

Егорьевские врачи спасли пациента с литром жидкости в сердце

В Люберцах прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра
#медики
#здравоохранение
#социальная ипотека
#соцподдержка
#минжилполитики мо
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московском областном центре крови назвали три безусловно съедобных гриба
20 августа 2024, 14:27

Фото: iStock / Yulia Gusterina

В Московской области стартовал сезон сбора осенних грибов. Эксперты Роскачества включили их в список самых полезных сезонных продуктов.
В лесных грибах много белка. Они укрепляют иммунитет, защищают сердце и сосуды, снижают уровень сахара в крови, сообщила эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова.
«Протеином богаты белые грибы, рыжики, подосиновики, подберёзовики. В лисичках много витамина D, витаминов А, цинка и селена. В вешенках и в белых грибах также немало витаминов В2 и В3», – отметила Буданова, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Однако, чтобы не навредить здоровью, употреблять грибы надо правильно.
«Чтобы избежать отравления, надо помнить: безусловно съедобных гриба только три. Это белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные – максимум условно-съедобные. Их сначала нужно отварить минимум 45 минут, дважды меняя воду», – сказала специалист.
Она также предупредила, что ни в коем случае нельзя пробовать сырой гриб на вкус.

Читайте также:

В Люберцах прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра

В Ленинском округе поставили на кадастр новую детско-взрослую поликлинику

Здоровье в подмосковных парках проверили уже более 8,3 тыс. человек
#грибы
#здоровье
#питание
#диета
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Егорьевские врачи спасли пациента с литром жидкости в сердце
20 августа 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Егорьевской больницы спасли жизнь пациента с воспалительным заболеванием сердца. Об этом сообщили в администрации стационара.
В приёмный покой обратился мужчина с жалобой на сердечные боли. Пациента обследовали в местном сосудистом центре и выяснили, что у него воспалилась сердечная оболочка. Конечным диагнозом стал перикардит.
«Состояние пациента оценивалось как тяжёлое – у него возникла тампонада сердца. Иными словами, в сердечной сумке скопилось порядка литра жидкости. Врачебный консилиум решил экстренно оперировать пациента», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.
Сейчас мужчина уже выписан из стационара.

Врачи считают идиопатический экссудативный геморрагический перикардит редким заболеванием. Жидкость, которая скапливается в сердечной сумке, мешает работе сердца. Основные симптомы заболевания – боли в сердце, одышка, сердцебиение, температура и слабость.

Выявить заболевание помогают диспансеризация и регулярное обследование у медиков.

Читайте также:

В Люберцах прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра

В Ленинском округе поставили на кадастр новую детско-взрослую поликлинику

Здоровье в подмосковных парках проверили уже более 8,3 тыс. человек
#минздрав мо
#хирург
#врачи
#пациент
#сердце
#операция
#подмосковье
#егорьевск
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Результат на следующий день»: Диетолог рассказала, как с помощью яблок сбросить вес
Диетолог Королева: яблоки используют во время разгрузочных дней
20 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Nina Borisova

Яблоки — сезонный летний продукт, который доступен практически каждому человеку. Этот фрукт используют по-разному: едят свежим, кладут в блюда и запекают. Как же можно использовать яблоки, чтобы они принесли максимальную пользу для организма?
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — полезный продукт, который часто используется в лечебных программах, в том числе как средство для снижения массы тела.
«Яблоки считаются некалорийным продуктом — около 50 килокалорий, поэтому их часто используют для разгрузочных дней. Можно взять шесть плотных зеленых яблок, вырезать небольшой кратер, добавить в этот краток клюквы или брусники и запечь в духовке на 60-70 градусах в течение 15 минут. У вас будет шесть приемов пищи, благодаря которым вы насытитесь и снизите массу тела на килограмм», — сказал диетолог.

Она добавила, что до полутора килограмма яблок в день достаточно, чтобы получить полезные компоненты, снабдить себя энергией и полезными микроэлементами.
«При нужно пить не менее 2,5 — 2,8 литра жидкости. Результат уже будет на следующий день: улучшится работа кишечника, потому что растительная клетчатка поддерживает кишечника и освобождает его от содержимого», — объяснила эксперт.

Также диетолог уточнила, что яблоки можно запекать или делать из них домашний сок.
«Яблоки можно запекать на низких температурах в духовке, питательная ценность будет сохранена. Можно сделать сок, но не добавлять туда ничего и помнить, что это не вода и не жидкость, а питательный продукт, который может быть использован в качестве перекуса или как самостоятельное блюдо», — сказал специалист.

По словам Маргариты Королевой, яблоки не рекомендуется употреблять в вечернее время, потому что они вызывают газообразование.

Читайте также:

«Лечат заболевания ЖКТ»: Диетолог рассказала о неожиданной пользе яблок

Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона

Россиянам раскрыли оптимальную дозу яблок в день
#вода
#яблоки
#эксперт
#работа
#радио
#врач
#диетолог
#сок
#заболевания
#тела
#похудение
#диета
#фрукты
#лето
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лечат заболевания ЖКТ»: Диетолог рассказала о неожиданной пользе яблок
Диетолог Королева: печеные яблоки используют даже при остром гастрите
20 августа 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Август — сезон созревания яблок, которые пользуются популярностью у россиян, потому что практически целый год присутствуют в рационе питания. По мнению врачей, яблоки имеют в своем составе множество полезных компонентов.
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — один из самых доступных источников питания, в котором есть целая гамма питательных веществ.
«Это источник полезной растворимой и нерастворимой клетчатки, которая позволяют поддерживать высокий иммунитет и выводить свободные радикалы. Яблоки являются прекрасным субстратом для иммунных клеток, защищая организм от свободно радикального окисления. В составе есть витамин С, много витаминов группы Б и Б1, огромное количество микроэлементов: калий, фосфор, алюминий. Антиоксидантов много, которые защищают наш организм и поддерживают красоту и молодость», — рассказала эксперт.

Также диетолог добавила, что даже зерна от яблок полезны, потому что в своем составе имеют жирные масла.
«В сезон 3-5 зернышек можно съедать, потому что в их составе есть антиоксиданты и растительные волокна, которые поддерживают пищеварительную систему», — отметила специалист.

По ее словам, яблоки также используют во многих лечебных программах как продукт, который улучшает работу пищеварения и обеспечивает «своевременную эвакуацию кишечного содержимого».
«И даже при лечении острого гастрита в течение 2-3 дней может быть использованы печеные яблоко без шкурки для восстановления работы кишечника. Они обволакивают слизистую желудка и лечат ее», — объяснила врач.

Также Маргарита Королева рассказала, что яблоки хорошо влияют на кровь и зубы.
«Яблоко имеет в составе железо, которое поддерживает уровень и состояние красной крови. При слабости и заболеваниях эти фрукты являются источников иммунных тел и способствуют выздоровлению и быстрому восстановлению. Для зубов это прекрасный продукт, потому что растительная клетчатка очищает зубы, стимулирует десна и обеспечивает профилактику заболеваний полости рта», — сообщила эксперт.

По мнению собеседницы, нужно понимать, в каких условиях выросло яблоко, а если есть сомнения, то лучше убирать шкурку и тщательно промывать.

В завершении беседы врач сказала, что яблоко считается нейтральным продуктом, поэтому его нельзя тем, у кого есть какая-то индивидуальная непереносимость этого фрукта.

Читайте также:

Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона

Россиянам раскрыли оптимальную дозу яблок в день

Озвучена опасность дыни для человека
#яблоки
#эксперт
#кровь
#радио
#врач
#диетолог
#фрукты
#зубы
#опасность
#иммунитет
#еда
#продукты
#продуктовые наборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра
20 августа 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

103-летняя женщина упала дома и сломала бедренную кость с левой стороны, пациентку прооперировали и вернули ей подвижность врачи Люберецкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы соединили костные отломки и скрепили их прочными биосовместимыми конструкциями. По времени операция заняла 35 минут», — отметил травматолог-ортопед стационара № 1 Люберецкой областной больницы Владимир Арзамасов.
Он добавил, что для пожилых людей перелом бедренной кости является катастрофической и угрожающей жизни травмой, так как если вовремя не провести операцию, человек больше не встанет — к травме присоединятся вторичные инфекции, появятся пролежни и пр. Доктор Арзамасов подчеркнул, что в Люберецкой больнице таких пациентов оперируют в течение первых 48 часов, а большинство — в первые сутки после травмы.

В настоящее время прооперированная 103-летняя пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

Читайте также:

В Ленинском округе поставили на кадастр новую детско-взрослую поликлинику

Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона

Здоровье в подмосковных парках проверили уже более 8,3 тыс. человек
#люберцы
#операция
#пенсионерка
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
#хирург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском округе поставили на кадастр новую детско-взрослую поликлинику
20 августа 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детско-взрослую поликлинику №7, построенную на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новая поликлиника общей площадью свыше 1,8 тыс. квадратных метров рассчитана на 355 посещений в смену, отделения для взрослых и детей обособлены. В здании есть кабинеты педиатра, терапевта, врачей узкой специальности, а также кабинеты ЭКГ, УЗИ, КТ и МР. Для пациентов с температурой предусмотрен специальный фильтр-бокс», — отмечается в сообщении.
Поликлиника была построена за счёт девелопера ГК ФСК в рамках исполнения договора о комплексном развитии территории.

Адрес нового медицинского учреждения: Ленинский округ, посёлок Битца, Южный бульвар, дом №2, строение 2.

Читайте также:

Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона

Здоровье в подмосковных парках проверили уже более 8,3 тыс. человек

В Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового пациента
#минжилполитики мо
#ленинский городской округ
#кадастровый учёт
#поликлиника
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона
Диетолог Дианова: лимон может усугубить симптомы заболеваний желудка
19 августа 2024, 16:29

Фото: iStock/5second

Вторая половина августа — это всегда переходный сезон, и здесь нас подстерегают различные простудные сезонные заболевания. Врачи рекомендуют употреблять больше витамина С, который в больших количествах содержится в лимоне. И, кажется, что у этого кислого плода практически нет минусов, однако так ли это на самом деле?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что у лимона есть ряд преимуществ, среди которых, конечно же, наличие витамина С.
«В нем высокое содержание витамина С, есть витамины группы Б и группы А, витамин Е, железо, фосфор, калий и другие ценные вещества. Что его отличает от другой линейки цитрусовых — наличие органических кислот, в том числе лимонной – ее от 2 до 5 процентов. Мы также знаем, что в лимоне есть клетчатка и антиоксиданты. Еще этот желтый плод относится к низкокалорийным продуктам, примерно 25-29 килокалорий на 100 грамм продукта», — рассказал эксперт.

Она добавила, что наличие витамина С очень благотворно влияет на наш организм, однако его нужно получать именно из свежих плодов.
«Это помогает укреплять нашу иммунную систему, повышает сопротивляемость организма инфекциям, влияет на омоложение и все процессы старения, помогает в борьбе с со свободными радикалами, то есть с перекисным окислением липидов. В нем есть антиоксиданты, которые в целом делают наш организм более здоровым, влияют на сосудистую стенку и биохимические реакции», — объяснила врач.

По ее словам, органические кислоты, которые содержатся в лимоне, стимулируют пищеварение, усиливают выработку желудочного сока, помогают переваривать тяжелую пищу, например, мясо.
Также лимон лимон применяется в практике по снижению веса и может быть частью рациона человека с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся пищевые волокна, которые влияют на ЖКТ, дают чувство сытости, являются профилактикой запоров.
«Если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, то в лимоне наблюдается сочетание витамина С с калием, а это оказывает благоприятное влияние на артериальное давление, уровень холестерина и в целом на сосудистую стенку. На основе лимонной кислоты созданы серьезные препараты, которые позволяют растворять камни в почках. Лимон может быть частью диетотерапии с мочекаменной болезнь», — отметила диетолог.

Минусы, по мнению Нурии Диановой, тоже имеются, и их нельзя не брать во внимание.
«Начинаем с ротовой полости: разрушается зубная эмаль, что приводит к повышенной чувствительности, отложению зубного камня и прочим неприятностям, нужно после употребления ополаскивать рот. Еще, конечно, бывают аллергические реакции, но люди про это знают, как правило. Ну и все-таки не всем нужно употреблять лимон в том числе из-за того, что он может вызвать изжогу и усугубить симптомы функциональной диспепсии и эрозивно-язвенных заболеваний желудка», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Читайте также:

«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

«Изжога и расстройство стула»: Врач рассказала об опасности сыра

«Провоцируют опухоли»: Врач назвала два признака смертельно опасного варенья
#эксперт
#болезнь
#врач
#мясо
#диетолог
#питание
#симптомы
#препараты
#витамины
#люди
#продукты
#еда
#здоровье
#болезни
#гастрономия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф