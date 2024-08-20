Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет к осени

Фото: iStock/Mariha-kitchen
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что для укрепления иммунитет перед осенним сезоном можно с помощью травяных чаёв.
«Конец лета – время, когда можно пить травяные чаи: малиновый, смородиновый, черничный, голубичный. Можно пить медицинскую ромашку. В чай стоит добавить, например, имбирь, эхинацею», – сообщил в беседе с «Москвой 24» Еделев.
Он добавил, что также весьма полезны физические нагрузки, а также употребление овощей и фруктов.
До этого исследования Скандинавского Центра Здоровья и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что 48% россиян не берут больничный на работе. Причиной тому многие называют нежелание иметь какие-либо проблемы из-за этого. При этом 45% опрошенных отметили, что болеют реже раза в год, еще 43% сталкиваются с недомоганиями один-два раза в год, 39% лечатся 4-5 дней, 36% — до трёх дней. Как передают «Известия», реже всего на больничный уходят работники из категории среднего и высшего менеджмента, айтишники, специалисты маркетинга и PR, а также юристы.
Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявляла, что при заболевании во время положенного отпуска человек имеет право оформить больничный лист.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска
В Подмосковье с начала года провели более миллиона телемедицинских консультаций
Стало известно, сколько российских компаний заставляют сотрудников идти в отпуск
Мелисса Тимофеева