Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки

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Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни. При их выявлении ребенок изолируется от других детей до выздоровления.
Согласно информации ведомства, чтобы избежать распространения вируса принимаются специальные меры.
Ранее стало известно о том, что в российских регионах массово фиксируются жалобы на вирус Коксаки в детских учреждениях. О случаях заболевания сообщалось в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации ведомства, чтобы избежать распространения вируса принимаются специальные меры.
Ранее стало известно о том, что в российских регионах массово фиксируются жалобы на вирус Коксаки в детских учреждениях. О случаях заболевания сообщалось в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова