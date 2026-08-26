Роспотребнадзор закрыл 8 суши-баров в Новосибирске
Роспотребнадзор проверил в Новосибирске 28 заведений, где готовят суши и роллы. Восемь из них закрыли. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным Om1 Новосибирск, инспекторы обнаружили, что в некоторых суши-барах нет внутреннего контроля за соблюдением санитарных норм, а также нарушение маркировки инвентаря, отсутствие у сотрудников необходимых документов о медосмотрах. На нарушителей составили соответствующие протоколы и приостановили их деятельность.
«По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов составлены протоколы об административном правонарушении, выданы предписания об устранении нарушений, разработаны программы мероприятий по предупреждению вреда», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве призвали местных жителей покупать суши и роллы только в проверенных местах и обязательно обращать внимание на чистоту зала и посуды.