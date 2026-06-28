Минимум три семьи получили сальмонеллез в Астрахани

28 июня 2026, 22:29

РИА Новости: как минимум три семьи подхватили сальмонеллез в Астрахани

Фото: istockphoto/peterscode

В Астрахани как минимум три семьи оказались среди пострадавших от вспышки сальмонеллеза, связанной с продукцией местного гастронома. Об этом РИА Новости сообщили в региональных правоохранительных органах.