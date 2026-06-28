Минимум три семьи получили сальмонеллез в Астрахани
В Астрахани как минимум три семьи оказались среди пострадавших от вспышки сальмонеллеза, связанной с продукцией местного гастронома. Об этом РИА Новости сообщили в региональных правоохранительных органах.
По данным следствия, с 24 июня жители города начали обращаться в больницы с признаками инфекции после употребления рыбных котлет, приобретенных в одном из предприятий общественного питания. Одна из пациенток скончалась. По информации регионального управления Роспотребнадзора на воскресенье, лабораторно диагноз подтвердился у 26 человек.
Как уточнил собеседник агентства, среди заболевших — три семьи: в одной из них госпитализировали мать и двоих детей, в другой — супружескую пару с ребенком. Также установили, что умершая женщина приходилась бабушкой годовалой девочке, которая сейчас находится в больнице с тем же диагнозом.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Астраханской области.
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