Работу пиццерии после вспышки сальмонеллеза приостановили в российском городе
Эжвинский районный суд Коми вынес решение о приостановке деятельности пиццерии в Сыктывкаре на 50 суток. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона. Основанием для столь строгой меры послужили грубые нарушения санитарных норм, ранее выявленные специалистами Роспотребнадзора, которые зафиксировали вспышку сальмонеллёза в двух точках сети.
Согласно судебному постановлению, индивидуальному предпринимателю назначили административное наказание в виде временного прекращения деятельности. В материалах дела подчёркивается, что санкцию применили с учётом высокой общественной опасности правонарушения, посягающего на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан.
Установили, что 30 июня в заведении, расположенном в Эжвинском районе Сыктывкара, допустили системные нарушения при приготовлении блюд и напитков, их хранении, реализации и доставке клиентам. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало о групповом очаге инфекции среди горожан, которые с 26 по 30 июня заказывали продукцию пиццерии «Милано» по двум адресам. Часть пострадавших госпитализировали, остальные проходят лечение амбулаторно.
При эпидемиологическом расследовании провели обследования помещений, взяли пробы продуктов, смывы с поверхностей и образцы водопроводной воды. Молекулярно-генетические тесты подтвердили наличие сальмонелл у заболевших.
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