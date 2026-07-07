Работу пиццерии после вспышки сальмонеллеза приостановили в российском городе

07 июля 2026, 16:56

Работу пиццерии приостановили в Сыктывкаре из-за сальмонеллеза

Фото: istockphoto/Inveno Media

Эжвинский районный суд Коми вынес решение о приостановке деятельности пиццерии в Сыктывкаре на 50 суток. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона. Основанием для столь строгой меры послужили грубые нарушения санитарных норм, ранее выявленные специалистами Роспотребнадзора, которые зафиксировали вспышку сальмонеллёза в двух точках сети.