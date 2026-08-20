Вспышка сальмонеллеза произошла в детских садах российского города
Эпидемиологические расследования проводят в трех детских садах Санкт-Петербурга после выявления единичных случаев сальмонеллеза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу.
Проверки начались в детских садах №10, 11 и 12, расположенных в Петродворцовом районе. Кроме того, санитарно-эпидемиологическое расследование организовали в отношении поставщика продуктов питания.
В ведомстве уточнили, что в мае текущего года случаи сальмонеллеза уже фиксировались в детском саду №10. Тогда специалисты выявили в учреждении нарушения санитарно-эпидемиологических требований, после чего выдали руководству предписание об их устранении. Также на должностных лиц составили протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде 15-летний мальчик полдня страдал от рвоты и поноса из-за съеденной шаурмы. Мать подростка рассказала, что купила сыну еду в заведении на Нахабинском шоссе. Однако после ужина у юноши начались симптомы острого отравления. Позже школьник признался, что во время приема пищи почувствовал кисловатый привкус.
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