Вспышка сальмонеллеза произошла в детских садах российского города

20 августа 2026, 10:53

В трех детсадах Петербурга выявили случаи сальмонеллеза

Фото: iStock/Ignatiev

Эпидемиологические расследования проводят в трех детских садах Санкт-Петербурга после выявления единичных случаев сальмонеллеза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу.