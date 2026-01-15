Роспотребнадзор запросил данные у Таиланда о кишечной инфекции у россиян

15 января 2026, 16:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда из-за сообщений о кишечной инфекции у российских туристов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.





Поводом для обращения стали публикации в СМИ о случаях заражения в отеле Kora Beach Resort на Пхукете.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных о результатах расследования», — говорится в сообщении.