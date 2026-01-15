Роспотребнадзор запросил данные у Таиланда о кишечной инфекции у россиян
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда из-за сообщений о кишечной инфекции у российских туристов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.
Поводом для обращения стали публикации в СМИ о случаях заражения в отеле Kora Beach Resort на Пхукете.
«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных о результатах расследования», — говорится в сообщении.Ответ на него необходим, чтобы оценить риски ухудшения эпидемиологической ситуации, пояснили представители надзорного органа. Кроме того, они обратились за сведениями о россиянах в АТОР.
Также в ведомстве напомнили о мерах профилактики: тщательно мыть руки и продукты, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, а при первых симптомах обращаться к врачу.