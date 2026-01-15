Серийный насильник животных из Нальчика продолжает терроризировать собак и людей
В Нальчике разразился скандал из-за местного жителя, который уже пять лет жестоко обращается с собаками. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Зоозащитница рассказала о страшных случаях, когда животных связывают скотчем, удерживают в подвале и подвергают насилию. Местные жители находят следы крови, что подтверждает ужасные действия злоумышленника. После первого обращения в полицию волонтёры изъяли около десяти истощённых собак. Одна из пострадавших — овчарка по имени Айза. После издевательств у неё развилась венерическая саркома, врачи едва спасли её жизнь.
Местные жители уверены, что за всеми преступлениями стоит один и тот же мужчина. Он не только пристаёт к детям и девушкам, но и режет ножом животных, подъезжая на мотоцикле. Некоторые утверждают, что он даже потрошит кошек и бросает их с балконов. Несмотря на принудительное лечение, маньяка выпустили через три месяца. С тех пор он продолжает угрожать женщине, которая пыталась добиться его госпитализации. Ситуация вызывает тревогу среди местных жителей.
