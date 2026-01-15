Серийный насильник животных из Нальчика продолжает терроризировать собак и людей

15 января 2026, 15:37

Серийный насильник животных из Нальчика пять лет издевается над собаками

Фото: iStock/Ryan_Cergaiu

В Нальчике разразился скандал из-за местного жителя, который уже пять лет жестоко обращается с собаками. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.