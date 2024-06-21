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В связи со вспышкой холеры, унесшей жизни по меньшей мере 12 человек в Херсоне, на приграничных территориях России будет усилен санитарный контроль, сообщил на своем сайте Роспотребнадзор.
В результате заболевания холерой в больницы госпитализировано более 120 пострадавших. Роспотребнадзором направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации об эпидемии.
Ранее о распространении холеры сообщило пророссийское подполье в Херсоне. Власти Киева долгое время выдавали ее за эпидемию брюшного тифа чтобы не допустить паники.
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«Усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях. Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщает ведомство.
Ранее о распространении холеры сообщило пророссийское подполье в Херсоне. Власти Киева долгое время выдавали ее за эпидемию брюшного тифа чтобы не допустить паники.
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Олег Дикий