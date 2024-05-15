В Японии быстро распространилась смертельная болезнь

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В Японии зафиксировали рекордно быстрое распространение гемолитического стрептококка. Он может привести к летальному исходу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
С 5 мая этого года был зарегистрирован 801 случай заражения. Всего в 2023 году зафиксировали 941 случай острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания. Причины неизвестны.
Сообщается, что одной из версий является ослабление мер защиты от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Он отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух. Вирусологи провели исследование над 600 пациентами и обнаружили, что вирус стал в разы опаснее.
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Сообщается, что одной из версий является ослабление мер защиты от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Он отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух. Вирусологи провели исследование над 600 пациентами и обнаружили, что вирус стал в разы опаснее.
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Дарья Осипова