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Вспышка холеры унесла жизни 12 человек в Херсоне. Болезнь затронула не только ВСУ, но и гражданское население, сообщило РИА Новости российское подполье.
Не менее 12 человек скончалось, в больницах более 100 пострадавших. Власти Киева выдают болезнь за вспышку брюшного тифа, чтобы не допустить паники. По предварительным данным, источником инфекции стала вода. Под угрозой заражения находятся населенные пункты правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи, Томина Балка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс.
Несколькими днями ранее сообщалось о распространении в Херсоне болезни, которую и считали тифом. К 10 июня было госпитализировано 62 украинских солдата, трое из них скончались.
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Олег Дикий