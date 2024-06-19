Роспотребнадзор выявил производителей еды, которой массово отравились россияне

Фото: istock/Natalia Kirsanova
Специалисты смогли установить производителей и поставщиков еды, после употребления которой жители Москвы и других регионов заболели ботулизмом. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что источником заражения стала продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке».
В надзорном органе отметили, что ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К», которые являются основными изготовителями продукции, не подавали уведомления о начале своей деятельности и выпускали опасную продукцию. Предприятия находились рядом с действующими свалками.
Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что более 172 тонн опасной продукции изъяли из оборота.
Напомним, в Москве к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились более 120 человек. Сейчас 55 человек находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого, 12 пациентов попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты произошли и в Казани.
Ботулизм – это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Характеризуется поражением нервной системы, от человека к человеку не передаётся.
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Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что более 172 тонн опасной продукции изъяли из оборота.
Напомним, в Москве к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились более 120 человек. Сейчас 55 человек находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого, 12 пациентов попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты произошли и в Казани.
Ботулизм – это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Характеризуется поражением нервной системы, от человека к человеку не передаётся.
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Никита Иванов