Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России

30 августа 2025, 12:04

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья из Шри-Ланки подтвержден в РФ в ходе эпидрасследования. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.