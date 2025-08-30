Достижения.рф

Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья из Шри-Ланки подтвержден в РФ в ходе эпидрасследования. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



По данным ведомства, инфицированные лица принадлежат к одной семье. Они провели совместный отпуск на Шри-Ланке. В настоящее время проводится анализ биологического материала третьего пациента, у которого наблюдается повышенная температура.

Эксперты отмечают, что предпринимаются все необходимые меры. В Роспотребнадзоре добавили, что риск распространения инфекции на территории страны отсутствует.

Ведомство напомнило, что лихорадка передается исключительно через укусы насекомых.

Екатерина Коршунова

