Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья из Шри-Ланки подтвержден в РФ в ходе эпидрасследования. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, инфицированные лица принадлежат к одной семье. Они провели совместный отпуск на Шри-Ланке. В настоящее время проводится анализ биологического материала третьего пациента, у которого наблюдается повышенная температура.
Эксперты отмечают, что предпринимаются все необходимые меры. В Роспотребнадзоре добавили, что риск распространения инфекции на территории страны отсутствует.
Ведомство напомнило, что лихорадка передается исключительно через укусы насекомых.
