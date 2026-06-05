Стало известно, почему ИИ не сможет дегустировать вино
Владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо», член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустации вина, а таинство его производства останется за человеком. Об этом пишет РИА Новости.
В кулуарах ПМЭФ Титов сказал, что ИИ нельзя использовать и прямо в виноделии. По его словам, оно требует постоянного контроля и дегустации на каждом этапе. Он отметил, что органолептические свойства напитка — внешний вид, аромат, вкус и послевкусие — может оценить только человек.
При этом Титов указал на сферы, где ИИ уже применяют в винодельческих хозяйствах. Речь идет об административных задачах, в том числе о бухгалтерии, подборе кадров и создании этикеток. Он добавил, что даже в этом процессе ИИ нужно направлять.
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