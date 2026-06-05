Стало известно, почему ИИ не сможет дегустировать вино

05 июня 2026, 07:42

Акционер «Абрау-Дюрсо» Титов заявил, что ИИ не сможет дегустировать вино

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо», член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустации вина, а таинство его производства останется за человеком. Об этом пишет РИА Новости.