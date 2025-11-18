Росреестр намерен следить за участками россиян и штрафовать с помощью БПЛА
Росреестр предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Эти поправки позволят возбуждать дела о нарушениях в области земельного хозяйства без личного контакта. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Информацию для этого планируют получать с помощью беспилотников, самолетов и космической съемки.
Инициаторы изменений уверены, что такой подход повысит контроль за использованием земель. Также в рамках законопроекта планируется увеличить штрафы за невыполнение предписаний от проверяющих органов. Сейчас они для физических лиц составляют от 300 до 500 рублей. После введения новых норм взыскания вырастут до 10-20 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы могут увеличиться в десять раз.
Таким образом, владельцам участков стоит быть внимательными к соблюдению правил, иначе они рискуют столкнуться с серьезными финансовыми последствиями.
Читайте также: