Росреестр намерен следить за участками россиян и штрафовать с помощью БПЛА

Фото: iStock/VvoeVale

Росреестр предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Эти поправки позволят возбуждать дела о нарушениях в области земельного хозяйства без личного контакта. Об этом пишет «КоммерсантЪ».