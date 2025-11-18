Спасатели обследовали пещеру и три грота в поисках семьи Усольцевых

18 ноября 2025, 06:25

Фото: istockphoto / daniilphotos

Красноярские спасатели организовали новую вылазку в надежде обнаружить следы пребывания пропавшей семьи Усольцевых. О результатах экспедиции сообщил ТАСС со ссылкой на отряд КГКУ «Спасатель».





В понедельник, по заявке полиции, специалисты выехали в Партизанский район. Поисковый отряд обследовал пещеру и три грота, но не смог обнаружить следы пребывания Усольцевых.



«Обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в четырех километрах от поселка Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота», — говорится в сообщении.