Спасатели обследовали пещеру и три грота в поисках семьи Усольцевых
Красноярские спасатели организовали новую вылазку в надежде обнаружить следы пребывания пропавшей семьи Усольцевых. О результатах экспедиции сообщил ТАСС со ссылкой на отряд КГКУ «Спасатель».
В понедельник, по заявке полиции, специалисты выехали в Партизанский район. Поисковый отряд обследовал пещеру и три грота, но не смог обнаружить следы пребывания Усольцевых.
«Обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в четырех километрах от поселка Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота», — говорится в сообщении.Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. 2 октября МВД по Красноярскому краю сообщило, что двое взрослых и их пятилетняя дочь исчезли во время туристической поездки, когда направлялись к горе Буратинка.