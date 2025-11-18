В Свердловской области осудили женщину, посадившую сына на цепь

18 ноября 2025, 09:31

В Первоуральске дали 3,6 года приковавшей сына цепью местной жительнице

Фото: iStock/Michał Chodyra

Первоуральский городской суд в Свердловской области приговорил местную жительницу Татьяну Шанину к трем годам шести месяцам колонии общего режима за истязание несовершеннолетнего сына и незаконное лишение его свободы. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.