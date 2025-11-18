В Свердловской области осудили женщину, посадившую сына на цепь
Первоуральский городской суд в Свердловской области приговорил местную жительницу Татьяну Шанину к трем годам шести месяцам колонии общего режима за истязание несовершеннолетнего сына и незаконное лишение его свободы. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
В ноябре 2023 года Шанина посадила 11-летнего ребенка на цепь. В период с февраля по март 2025 года она регулярно избивала подростка с помощью деревянной скалки и кожаного ремня, а также применяла другие жестокие методы.
Обвиняемая признала свою вину. Суд частично удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.
