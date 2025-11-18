Житель Первоуральска удерживал в заложницах сожительницу
В Первоуральске Свердловской области 52-летний мужчина удерживал свою сожительницу в квартире. Об этом пишет РИА Новости.
По информации следственного комитета, правоохранительные органы получили сообщение, что в многоквартирном доме по улице Малышева местный житель угрожает 47-летней женщине.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Они пытались установить контакт с мужчиной, выясняя, есть ли у него оружие. Для переговоров также пригласили его мать.
Задержание прошло успешно. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не имел при себе оружия или взрывных устройств. Правоохранители доставили его в дежурную часть для допроса. Сожительница освободилась без каких-либо травм.
