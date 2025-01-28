Росреестр Подмосковья проведёт 29 января горячую линию по кадастровой оценке

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Горячую телефонную линию, посвящённую вопросам кадастровой оценки недвижимости, проведут специалисты Росреестра Московской области в среду, 29 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«В ходе горячей линии специалисты ответят на вопросы о том, что такое кадастровая стоимость недвижимости, как её узнать, какая организация в Московской области занимается расчётом этой стоимости и как используется кадастровая стоимость», — говорится в сообщении.Кроме того, позвонившим на горячую линию расскажут о порядке оспаривания установленной кадастровой стоимости в суде и в специальной Комиссии по рассмотрению споров.
Горячая линия будет открыта с 11:00 до 13:00 по номеру +7-495-223-45-41.
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