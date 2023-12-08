Росреестр зарегистрировал организацию блогеров в качестве юридического лица

Фото: istockphoto/
Росреестр зарегистрировал первую в России саморегулирующуюся организацию (СРО), состоящую из блогеров. В настоящее время в нее входят около 50 тысяч человек.
В ближайших планах руководителей организации разработка единых правил для участников, варианты разрешения спорных этических моментов, а также (и это подчеркивается!) выявление тех, кто работает в данной сфере нечестно.
Читайте также:
Свыше 200 подмосковных старшеклассников встретились с журналисткой Наданой Фридрихсон
Блиновская заплатила долг налоговой в 1,5 млрд рублей за несколько дней
Екатерина Швелидзе рассказала молодым парламентариям Подмосковья о проектах в сфере молодёжной политики
Александр Бойцов