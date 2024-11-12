Мандариновые поставки из Абхазии в Москву продолжатся, несмотря на беспорядки

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Поставки абхазских мандаринов в РФ, включая Москву, продолжатся, несмотря на протесты в республике, пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на главу Минсельхоза Абхазии Беслана Джопуа.
«Поставки мандаринов продолжаются в РФ, в частности, в Москву, и не только мандарины, но и хурма, и фейхоа, лимоны, машины грузятся. Это временная ситуация (протесты — прим. ред.), которая уже практически стабилизировалась», — прокомментировал министр.Ранее сообщалось, что последний оппозиционер, задержанный в Абхазии во время протестов, отпущен на свободу. Протестующие выступают против принятого недавно закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Силовики задерживали участников потасовки у здания парламента.
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