«Россети Московский регион» провели работы без снятия напряжения в Подмосковье

Фото: Пресс-служба «Россети Московский регион»
«Россети Московский регион» успешно провели работы без снятия напряжения на севере Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В филиале «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» успешно проведены работы по замене штыревого стеклянного изолятора ШС-20 без снятия напряжения методом в изоляции на воздушной линии 10 кВ. Применение такого метода позволило не прекращать подачу электроэнергии абонентам населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа в ходе работ на линии», — говорится в сообщении компании.
При проведении работ было использовано такое современное оборудование, как изолирующие перчатки, накладки, зажимы, а также гидроподъемник с изолированным звеном.
Новый метод работ в изоляции на уровне напряжения 6-10 кВ позволяет выполнять большее количество работ без отключения линии, а значит без отключения потребителей, что значительно повышает надежность электроснабжения и уровень комфорта абонентов компании.
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Евгения Парфентьева