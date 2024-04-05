В Подмосковье с начала года установили более 16 тыс. «умных» электросчётчиков

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более 16 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии установила в Московской области взамен устаревших счётчиков компания «Россети Московской регион» за первый квартал текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Интеллектуальные приборы учёта потребления электроэнергии сами дистанционно передают показания. Кроме того, они подают сигнал, если произошло незаконное вмешательство. Установка таких приборов помогает снизить потери электроэнергии, а гарантийный срок службы этих счётчиков превышает 15 лет», — говорится в сообщении.Всего до конца года компания «Россети Московский регион» планирует заменить на интеллектуальные приборы учёта около 65 тысяч электросчётчиков. За предыдущие три года компания установила в Подмосковье около 140 тысяч таких приборов.
Читайте также:
В Подольске устранили последствия аварии на электроподстанции
В Подмосковье усилили надёжность электроснабжения школ на время досрочной сдачи ЕГЭ
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с установкой электросчётчика
Лев Каштанов