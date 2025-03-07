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Россиянам сообщили о росте тарифов на ЖКХ в июле

Финансист Коваленко предупредила о росте тарифов на ЖКХ в июле до 15%
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В июле тарифы на услуги ЖКХ снова вырастут, сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко агентству «Прайм».
В начале года платежки уже подорожали из-за сезонного роста цен на тепло, инфляции и увеличения расходов на эксплуатацию коммунальных объектов. Тогда же выросли тарифы на общедомовые нужды, капремонт и вывоз мусора.

Коваленко отметила, что традиционное июльское повышение составит от 4 до 15% в зависимости от региона.

По ее словам, это часть «масштабной» реформы ЖКХ, направленной на обновление сетей, улучшение качества услуг и поддержку малоимущих.

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#жкх
#капремонт
#услуги
#тепло
#тарифы
Папа Римский впервые записал обращение верующим после госпитализации
Папа Римский Франциск записал аудиообращение из больницы впервые за три недели
07 марта 2025, 01:30

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим после госпитализации, отправив короткое аудиообращение на испанском языке. Об этом сообщает Vatican News, запись также выложили в аккаунте Catholic News Service Rome соцсети X.
Запись продолжительностью менее 30 секунд была воспроизведена 6 марта во время молебна в Ватикане. В ней понтифик поблагодарил за молитвы о своём здоровье, пообещав духовно поддерживать паству, несмотря на физические ограничения.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо», — сказал папа Римский на аудио.
Голос Франциска звучал слабо, что связано с осложнениями после бронхита и респираторными проблемами.

Госпитализация Папы началась 14 февраля для диагностики и лечения, однако 22 февраля его состояние резко ухудшилось из-за астматического приступа и аритмии, потребовавшей переливания крови. Позднее, 28 февраля, бронхоспазм привёл к необходимости неинвазивной искусственной вентиляции лёгких.

К 2 марта состояние стабилизировалось, сейчас у понтифика нет лихорадки. Однако прогноз остаётся осторожным.

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Диетолог раскрыла, как продукты питания влияют на характер и эмоции человека
Диетолог Королева: сладкое и соленое делают человека несдержанным в эмоциях
06 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/Anton Skripachev

Великий пост — это важный период в жизни христиан. В это время люди соблюдают диету, однако Святые Отцы уверяют, что важнее — очистить сердце. Как тело связано с внутренними ощущениями?
Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что Великий пост — это не просто ограничения себя в белке и других источниках питания, но и духовное очищение.

«Это управление собственными здоровьем и сознанием. То есть нужно упразднить гнев, быть более терпимым. А диета здесь тоже имеет значение, потому как пресыщение некоторыми продуктами питания — сладким, солёным, острым — делают человека несдержанным. Ещё сдержанностью управляют алкогольные напитки», — объяснила эксперт.

Она порекомендовала тем, кто решил пройти «достойный путь поста», выбрать те продукты, которые будут поддерживать работоспособность, здоровье и энергию.

«Пресыщение в питании меняет характер человека: формирует агрессию, депрессивное состояние. Отказавшись от некоторых продуктов, человек учится управлять собственными эмоциями и привычками», — сказала Королева.

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#диетолог
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В Госдуме рассказали о новых схемах обмана с использованием WhatsApp* и Telegram
06 марта 2025, 18:50

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники активно используют мессенджеры для всё новых и новых схем обмана доверчивых либо не очень подготовленных технически россиян. Основными приложениями, используемыми для жульнических схем, являются популярные WhatsApp* и Telegram.
Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Например, в Telegram аферистами активно используется фишинг через фальшивые страницы ввода, такая схема часто используется для кражи аккаунтов. Злоумышленники маскируют ссылку под ресурс, который на первый взгляд кажется вполне легитимным. Это может быть, например, некий сайт якобы «для восстановления аккаунта» или псевдо-официальная страница Telegram для улучшения безопасности. Пройдя по таким ссылкам, пользователь дезавуирует личные данные своего профиля.

Еще одна мошенническая схема — предложение «сдать в аренду» аккаунты в Telegram, WhatsApp* и других популярных сервисах. Людям предлагается лёгкий заработок за временное использование страницы для «деловых» нужд. Немкин предупредил, что отвечать за преступные действия, которые будут совершены с таких аккаунтов, с высокой долей вероятности придется их владельцам.

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Названы города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье
Самые высокие цены на вторичное жилье установились в Москве, Петербурге и Казани
06 марта 2025, 16:59

Фото: iStock/yavorskiy

Городами-миллионниками с самыми высокими ценами на вторичное жилье стали Москва, Санкт-Петербург, Казнь, Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Яндекс Недвижимости».
При этом Казань, как отмечается, заняла первое место по увеличению цен на вторичном рынке недвижимости — 1,9% роста за февраль. Вместо со столицей Татарстана в тройке лидеров оказались Воронеж и Челябинск — 1,5% и 1,3% роста соответственно.
«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами», — поделился с изданием коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
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Риелтор раскрыл три важных секрета о покупке квартиры в 2025 году
Риелтор Сырцов: не стоит брать квартиру в рассрочку с переходом в ипотеку на год
06 марта 2025, 16:41

Фото: iStock/Rawpixel

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поделился тремя важными советами, которые помогут россиянам при покупке квартиры в 2025 году. Первый — не брать жилье в рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года ставки по ипотеке, скорее всего, все еще будут держаться на довольно высоком уровне.
«Во-вторых, не стоит покупать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт. Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, в-третьих, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения, так как власти Москвы сейчас ведут активную борьбу с данным форматом недвижимости», — посоветовал риелтор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время карьерный консультант Ильгиз Валинуров усомнился в сообщениях о том, что сдавать жилье в аренду оказалось в 6 раз выгоднее, чем вести бизнес — почти 33%-ный рост доходов рантье против 5,3% у обычных предпринимателей. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что при высокой доходности сдачи жилья в аренду не стоит забывать высоком пороге входа, долгом сроке окупаемости и дополнительных расходах, которые могут существенно снизить прибыльность.
«Рост доходов рантье связан с ростом цен на жилье и аренду, это непреодолимая сила. Но давайте относиться к этому по-простому: бизнес по сдаче жилья в аренду — это тоже бизнес. Есть предприниматели, которые специально покупают жилье в ипотеку, делают ремонты и создают управляющие компании под это», — поделился консультант.
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