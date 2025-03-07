Россиянам сообщили о росте тарифов на ЖКХ в июле

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В июле тарифы на услуги ЖКХ снова вырастут, сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко агентству «Прайм».
В начале года платежки уже подорожали из-за сезонного роста цен на тепло, инфляции и увеличения расходов на эксплуатацию коммунальных объектов. Тогда же выросли тарифы на общедомовые нужды, капремонт и вывоз мусора.
Коваленко отметила, что традиционное июльское повышение составит от 4 до 15% в зависимости от региона.
По ее словам, это часть «масштабной» реформы ЖКХ, направленной на обновление сетей, улучшение качества услуг и поддержку малоимущих.
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Коваленко отметила, что традиционное июльское повышение составит от 4 до 15% в зависимости от региона.
По ее словам, это часть «масштабной» реформы ЖКХ, направленной на обновление сетей, улучшение качества услуг и поддержку малоимущих.
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Мария Моисеева