«Ребятушки, я не в рехабе!»: Глюкоза, похожая на пришельца и без волос, опровергла слухи о себе

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)
Глюкоза удивила Сеть лысой головой и странным лицом в новом видео. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), чье поведение часто вызывает вопросы у публики, ответила на последние слухи. Она опровергла идеи о нахождении в рехабе, но ее внешность удивила (и обеспокоила) фанатов.
Прошлый год для Глюкозы был непростым — после скандала на концерте в Красноярске ее обвинили в неадекватности. Тогда она объяснила все депрессией из-за смерти бабушки и приемом антидепрессантов.
5 марта Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно себя ведет.
В соцсетях артистка любит шокировать — то синие волосы, то сбритые брови и короткая стрижка. На этот раз она подошла к вопросу самым радикальным образом.
В последнее время певица она почти не выходила в свет, и многие решили, что она снова лечится. В ответ Глюкоза записала видео, где предстала словно совсем «без волос», с лицом, покрытым плотной белой маской.
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5 марта Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно себя ведет.
В соцсетях артистка любит шокировать — то синие волосы, то сбритые брови и короткая стрижка. На этот раз она подошла к вопросу самым радикальным образом.
Глюкоза (Фото: кадр видео telegram @glukozamusic)
В последнее время певица она почти не выходила в свет, и многие решили, что она снова лечится. В ответ Глюкоза записала видео, где предстала словно совсем «без волос», с лицом, покрытым плотной белой маской.
«Ребятушки, сегодня открыла новости... Все пишут, что я в рехабе. А я не в там! Я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — загадочно обратилась к подписчикам певица.Фанаты забеспокоились, только больше смущенные внешностью певицы. Люди пишут, что она совсем не похожа на себя прежнюю, и гадают, что с ней творится. В каком таком загадочном месте находится Глюкоза?
«Может, на Марсе отдыхает?», — пошутил один из пользователей, вспомнив типичную внешность «зеленых человечков».Читайте также:
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Мария Моисеева