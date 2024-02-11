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Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Минобороны: за неделю нанесен 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
11 февраля 2024, 02:02
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

За последнюю неделю российская армия нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Также были нанесены удары по сосредоточениям войск ВСУ и иностранных наемников. При проведении ударов использовалось высокоточное оружие, включая средства большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные аппараты.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.


По данным Минобороны, в течение недели в плен сдались 36 украинских военнослужащих.

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В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
Власти Элисты после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
11 февраля 2024, 01:52

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Мэр Элисты Шафран Тепшинов объявил в Telegram-канале о мерах, принятых после взрыва в центре психологической помощи города. По его словам, был организован пункт временного размещения, а с утра будет доступна горячая линия для телефонных звонков.
«Завтра с 8:00 по московскому времени начнет работу телефон горячей линии... В школе № 17 на данный момент действует пункт временного размещения, хотя пока никто не пожелал воспользоваться его услугами», — отметил он.
Ранее Следственный комитет сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, произвел взрыв в центре психологической помощи в Элисте после конфликта с одним из специалистов. В результате инцидента погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник были ранены. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, однако их жизни не угрожает.

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#мужчина
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Умерла актриса из сериала «Дикая роза» Рената Флорес
Актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес умерла на 75-м году жизни
11 февраля 2024, 01:17

Фото: istock / tomertu

Мексиканская актриса Рената Флорес, которая стала известной благодаря своей роли служанки Леопольдины в сериале «Дикая роза» (Rosa salvaje, 1987-1988), скончалась в Мехико в возрасте 74 лет. Об этом сообщила газета El Universal.
По информации издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние годы жизни актриса провела в мексиканском Доме актера, после того как в 2020 году было обнаружено, что она живет на улице в припаркованном автомобиле.

El Universal отмечает, что Рената Флорес начала свою карьеру в 1964 году как певица, а позже дебютировала в киноиндустрии в качестве актрисы. На ее счету не менее 30 фильмов и сериалов, в которых она играла в основном отрицательные роли.

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#актёр
#певица
#актриса
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Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевоей
Вайцеховская заявила о безнравственности Тутберидзе в деле фигуристки Валиевоей
11 февраля 2024, 01:02

Фото: iStock/SeventyFour

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе проявила безнравственность в деле своей воспитанницы Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом в интервью YouTube-каналу Okko заявила бывшая олимпийская чемпионка в прыжках в воду, журналистка Елена Вайцеховская.
Вайцеховская подчеркнула, что Тутберидзе не должна была заявлять, что не принимала участия в подготовке Валиевой. По ее мнению, тренер, работающий с молодыми спортсменами, должен быть в курсе того, что они принимают, и по какой причине.

31 января Тутберидзе раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), утверждая, что суд не определил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Она также выразила сомнения в том, что кто-то защищал Валиеву во время слушаний в CAS, назвав вердикт суда наихудшим.

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#суд
#тренер
#допинг
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#интервью
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При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека
При пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс, пострадали два человека
11 февраля 2024, 00:25

Фото: МЧС России

В результате пожара в гостиничном комплексе в Тольятти два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. В настоящее время к ликвидации пожара привлечено 105 спасателей и 29 единиц техники.



Ранее в субботу МЧС сообщило о возгорании на улице Спортивной, 23.

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#пожар
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Элисте
Минздрав: двое пострадавших при взрыве в доме в Элисте находятся в реанимации
11 февраля 2024, 00:09

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Состояние пострадавших при взрыве в доме в Элисте стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Там добавили, что угрозы их жизням нет.
«Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия», — заявили в ведомстве.
Также там подтвердили, что в результате хлопка в помещении цокольного этажа дома 77В по ул Клыкова г. Элисты, один человек скончался на месте происшествия.

Напомним, что в Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находился на первом этаже жилого дома.

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После обнаружения взрывчатки на заводе в Петербурге возбудили уголовное дело
РБК: в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения взрывчатки
10 февраля 2024, 23:58

Фото: iStock/aerogondo

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело после обнаружения на Всеволожском заводе самодельного взрывного устройства (СВУ), содержащего почти два килограмма взрывчатки, сообщает РБК.
Действия были квалифицированы по статье 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов»). Максимальным наказанием по этой статье является ограничение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был предотвращен теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия была обнаружена бомба, спрятанная в пакете возле одного из складов. Как она оказалась на заводе, пока неизвестно.

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В Венгрии рассказали об угрозах со стороны ЕС из-за Украины
Советник премьера Венгрии Орбан заявил об угрозах ЕС в вопросе помощи Украине
10 февраля 2024, 23:37

Фото: iStock/rarrarorro

Балаж Орбан, советник премьер-министра Виктора Орбана, сообщил в интервью Exxpress, что Евросоюз (ЕС) использовал давление на Венгрию, чтобы заставить ее одобрить выделение помощи Украине.
По его словам, лидеры ЕС грозили нанести ущерб венгерской экономике, если страна не согласится. Орбан отметил, что такие методы можно рассматривать как форму политического давления. В то же время, он подчеркнул, что Венгрия не позволит запугать себя.

Ранее Венгрия отказалась блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Киеву. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подчеркнул, что страна не намерена поставлять оружие на Украину, но не будет препятствовать действиям других государств в этом вопросе.

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#венгрия
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В Турции задержан экс-главврач частной клиники, где умер продюсер Арцибашев
Экс-главврача клиники, обвиняемого в смерти пациента, экстрадировали из Турции
10 февраля 2024, 21:18

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Турции задержан бывший генеральный директор и главный врач частной московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, обвиняемый в смерти лечившегося у него продюсера Александра Арцибашева. Доктор и бизнесмен два года скрывался от правосудия за границей.
Накануне вечером недобросовестный медик был доставлен в Москву гражданским самолётом, сообщает телеграм-канал SHOT. После завершения всех необходимых следственных процедур, Серебрянский предстанет перед судом. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Напомним, независимая экспертиза, инициированная вдовой Арцибашева, установила что смерть продюсера в клинике «Медицина 24/7» наступила из-за врачебной ошибки. Два штатных врача медицинского учреждения отправились в СИЗО, а владелец и главврач сбежал за границу. Теперь он задержан и будет судим за оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#смерть
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Стенд Подмосковья представил разнообразную программу в День молодёжной политики
10 февраля 2024, 20:26

Фото: Дмитрий Белицкий

На международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический день, который посвящен развитию молодежной политики в стране. Яркую и разнообразную программу подготовило Подмосковье.
Гости стенда Московской области на выставке-форуме «Россия» сегодня могли потренироваться с чемпионами, пообщаться с героем спецоперации и установить флаг на Рейхстаге. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, Подмосковье постаралось подготовить интересную и познавательную программу для гостей выставки.

«В Подмосковье много талантливых ребят, и для нас важно создавать такие условия, чтобы они могли раскрывать потенциал и воплощать в жизнь свои идеи», — рассказал Духин.
Стоит отметить, что сегодня все желающие приняли участие в проекте виртуальной реальности «Знаменосцы победы» от «Бессмертного полка России» и установить флаг на Рейхстаге, в полной мере прочувствовать события, которые происходили 80 лет назад.

Участник специальной военной операции на Украине также посетил стенд Московской области. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и о жизни в окопах.

Гостей выставки также ожидала тренировка и общение со звездами спорта — с Кариной Черевань, Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко. Стенд Подмосковья посетила и министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Руководитель ведомства вместе с популярным блогером и певцом Владом Кобяковым приняла участие в различных активностях и пообщалась с молодыми людьми.

Подробнее о событиях дня на международной выставке-форуме «Россия» читайте в материалах «Радио 1».

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