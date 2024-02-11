Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

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За последнюю неделю российская армия нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Также были нанесены удары по сосредоточениям войск ВСУ и иностранных наемников. При проведении ударов использовалось высокоточное оружие, включая средства большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные аппараты.
Представители оборонного ведомства подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.
По данным Минобороны, в течение недели в плен сдались 36 украинских военнослужащих.
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Представители оборонного ведомства подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.
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Артем Кузьмин