Штурм в Крынках и фугасные бомбы в Угледаре: последние новости СВО

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ВСУ перераспределяют операторов БПЛА по всему берегу Днепра, однако ВС РФ удается проводить вылазки и уничтожать личный состав противника. Где российские бойцы активно штурмуют позиции ВСУ, и на каком направлении ВС РФ произвели 20 атак, читайте в материале «Радио 1».
Донецкое направление
Российские войска штурмуют Георгиевку, важным тактическим объектом на этом направлении является опорный пункт ВСУ, расположенный на трассе Н-15. Установление контроля над ним позволит освободить населенный пункт Победа, через который идет логистика ВСУ.
В районе Угледара российские военные атаковали шахты ВСУ, которые используются в качестве опорных пунктов, с помощью фугасных бомб, уничтожен личный состав противника и несколько единиц техники западного производства.
Купянское и Лиманское направления
ВС РФ продвинулись восточнее Тернов в восточной части балки Круглая и центральной части яра Лаптева на участке шириной на глубину до 420 м, также российским бойцам удалось на 1 км продвинуться к Тернам и Ямполовке.
Более 20 атак ВС РФ провели недалеко от Белогоровки, Ямполевки, Тернов, Торского и Григоровки.
Бахмутское направление
ВС РФ продвинулись в районе Красного и севернее трассы Т-0504, взяв под свой контроль часть лесопосадки, выходящей к водоемам к востоку от села.
Авдеевское направление
В районе улиц Сапронова и Леси Украинки в северной части города замечено активное наступление ВС РФ. Российские танки атакуют укрепления ВСУ у Авдеевки, огонь по противнику ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.
Херсонское направление
ВСУ перераспределяют операторов дронов по всему берегу Днепра. ВС РФ активно действуют на правом берегу, проводят вылазки на противоположный берег, уничтожая личный состав противника. Российские бойцы также штурмуют высокоточным оружием Крынки, продвижения не зафиксировано.
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Анастасия Крестьянова