Последние новости СВО: прорыв в Авдеевке и что затрудняет продвижение ВС РФ на фронте

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Массовое применение дронов ВСУ на линии фронта создает существенное препятствие при продвижении ВС РФ. О том, куда будут стянуты резервы украинской армии для усиления обороны, и где ВС РФ расширили зону контроля, читайте в материале «Радио 1».
Донецкое направление
Российские военные штурмовали Новомихайловку и Горловку. Продвижение зафиксировано на трассе М-30 в районе Первомайского, сообщает «WarGonzo».
На севере города продолжатся основные бои за инициативу. В районе садового товарищества «Ивушка» и южнее села Веселое зафиксированы самые массированные взаимные обстрелы.
Купянское и Лиманское направления
Штурмовые отряды ВС РФ расширили зону контроля под Купянском и отразили семь атак ВСУ. Западный берег Оскола командование украинской армией намерено укрепить дополнительным личным составом. Резервы планируется перебросить через Харьков и Чугуев, сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.
На Лиманском направлении российские бойцы пытаются продвинуться к Тернам через балку Широкий овраг. Существенные препятствия возникают из-за активного использования ВСУ дронов на этом участке.
Назван город Украины, который скоро может перейти под контроль ВС РФ
Херсонское направление
ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Крынках, но без продвижения.
Российские войска усилили удары по укреплениям ВСУ, используя фугасные авиабомбы для значительных разрушений и подавления активности украинских подразделений.
Места дислокации российских войск под постоянным обстрелом противника в Голой Пристани, Алёшках, Казачьих Лагерях и Корсунке. Российская артиллерия наносит удары по ВСУ в Днепровском, Херсоне, Дарьевке, Токаревке и Тягинке.
Запорожское направление
ВС РФ перешли в атаку западнее села Работино. Российская артиллерия наносит удары по ВСУ в Каменском, Малой Токмачке, Чаровном и Красном.
Российские бойцы отражают обстрелы ВСУ в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом.
Артемовское направление
Севернее Андреевки ВС РФ вскрыли минометный расчет ВСУ и уничтожили его.
Российские бойцы зачищают подход к населенному пункту Богдановка. ВСУ стали активно применять тяжелые дроны типа «Баба Яга» в районе Часова Яра.
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Анастасия Крестьянова