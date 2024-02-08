Замаскированные мины и отступление ВСУ: последние новости СВО

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ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для сброса мин на местность, чтобы затруднить продвижение ВС РФ. Российские бойцы работают по позициям противника артиллерией и фугасными бомбами. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где ВС РФ вынудили отступить ВСУ на 2 км, читайте в материале «Радио 1».
Купянское направление
Запорожское направление
ВСУ используют на Запорожском направлении замаскированные минометные гнезда, однако российским операторам БПЛА удается их обнаруживать и ликвидировать.
При поддержке артиллерии ВС РФ нанесли поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Жеребянки и Работино. Были уничтожены 128-я горно-штурмовая и 118-я механизированная бригада ВСУ, об этом в своем телеграм-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
По информации портала «Два майора», ВСУ массово применяют дроны, что затрудняет продвижение ВС РФ. Российские войска работают по позициям украинских сил артиллерией и ФАБами (фугасные авиационные бомбы – прим.ред).
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Донецкое направление
Российские войска закрепились на восточной части Новомихайловки. Идут бои в районе Победы и севернее Никольского, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
Зафиксированы также атаки ВС РФ у Георгиевки, без продвижения. Российские войска пытаются перерезать основную логистическую линию в Ласточкине и наступают в районе Очеретина.
Херсонское направление
ВС РФ активно бьют по правобережью Днепра и атакуют Крынки. Тяжелые снаряды и бомбы российские военные активно не применяют из-за близости позиций войск ВС РФ и ВСУ. Противник минирует местность минами, сбрасывая их с сельскохозяйственных дронов «Баба Яга». Отмечается, что ВСУ стали реже использовать крупнокалиберные боеприпасы заподного производства.
«Несколько дней назад я также писал, что наши военные наблюдают на ЛБС снижение частоты использования крупных калибров западных боеприпасов. Значит стали экономить на разных участках фронта. Если грамотно прикрыться антидронными средствами, то есть шанс порвать фронт сразу в нескольких местах», - написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
Артемовское направление
Позиции ВСУ в Богдановке под постоянным огнем российской артиллерии. Восточнее Клещеевки ВС РФ взяли опорники украинских войск. Самые ожесточенные бои идут в Богдановке, Красном, Хромове и в восточной части Часова Яра.
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