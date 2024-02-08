Замаскированные мины и отступление ВСУ: последние новости СВО

ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для сброса мин на местность, чтобы затруднить продвижение ВС РФ. Российские бойцы работают по позициям противника артиллерией и фугасными бомбами. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где ВС РФ вынудили отступить ВСУ на 2 км, читайте в материале «Радио 1».