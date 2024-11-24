Mash: житель Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов за неработающий вентилятор

Фото: istockphoto/Michał Chodyra
Предприниматель из Подмосковья отсудил 300 миллионов рублей у BMW за неработающий вентилятор, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечают авторы, автомобиль BMW Х7 россиянин купил за 11 миллионов рублей в 2021 году в полной комплектации с обдувом спинок передних мест.
«Вместо этого он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине...» — сказано в материале.
В итоге владелец подал иск о замене машины. Суд решил, что компания должна выплатить неустойку до замены авто, но, покинув РФ, BMW не стала делать этого. В результате накопились пени в размере 6,5 миллиона в месяц.
Ранее сообщалось, за что на россиянку подал в суд солдат НАТО.
Читайте также:
Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту
Суд в Иркутске вынес приговор заключённым, насиловавшим и пытавшим сокамерников
Задержанный в Москве за взятку таксист сбежал через дыру в заборе отдела полиции
Никита Кротов