Учитель совращал ученицу через Google Документы и насиловал прямо в классе

08 декабря 2025, 17:59

Педагога из Флориды обвиняют в непристойной связи со школьницей

Фото: Istock/gorodenkoff

В американском штате Флорида 26-летний учитель вёл с несовершеннолетней ученицей непристойную переписку и совершил против неё насильственные действия. Об этом информирует The Mirror US.