Учитель совращал ученицу через Google Документы и насиловал прямо в классе
В американском штате Флорида 26-летний учитель вёл с несовершеннолетней ученицей непристойную переписку и совершил против неё насильственные действия. Об этом информирует The Mirror US.
Изначально преподаватель естественных наук общался с девушкой только в рамках учебного процесса. Каких-либо нарушений в тот период не происходило. Летом характер их общения изменился.
Учитель и ученица начали активно переписываться через Google Документы. Позднее полиция установила, что в этой переписке содержались непристойные материалы и обсуждение планов о личной встрече.
Первый инцидент произошёл в сентябре. По словам потерпевшей, насилие повторялось в школе и квартире учителя. В одном из случаев он укусил её за живот и бедро. После огласки дела школа уволила педагога. Полиция задержала мужчину, сейчас он находится под залогом в $500 000. Подозреваемый отказался давать показания.
