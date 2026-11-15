Российская молодежь не может сама решать бытовые вопросы, показал опрос
Подавляющее большинство представителей российской молодежи не способно самостоятельно справляться с бытовыми трудностями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой «Профи.ру» и ГК «Гранель».
Согласно данным исследования, 76% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 35 лет не могут самостоятельно повесить полку, заменить смеситель или починить дверцу шкафа, передает РИА Новости. Чаще всего решить бытовые проблемы своими силами не могут — уточняют аналитики.
Среди респондентов в возрасте 35-45 лет самостоятельно справиться с аналогичными ситуациями способен лишь 21%. При этом большинство россиян предпочитают обращаться за помощью к близким: 40% респондентов — к родителям или друзьям, 18% — к специалистам.
По информации экспертов, в 2026 году россияне стали чаще привлекать частных мастеров для решения бытовых вопросов. По сравнению с прошлым годом на 10% вырос спрос на сборку мебели, на 7% — на уборку квартир, на 5% — на сантехнические работы.
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