Российская молодежь не может сама решать бытовые вопросы, показал опрос

15 ноября 2026, 16:04

РИА Новости: 76% молодых людей не в состоянии решить мелкий бытовой вопрос

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Подавляющее большинство представителей российской молодежи не способно самостоятельно справляться с бытовыми трудностями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой «Профи.ру» и ГК «Гранель».