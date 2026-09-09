Молодёжь массово теряет слух в России
В России зафиксировали двукратный рост обращений к сурдологам среди молодёжи за последние пять лет. Основной причиной резкого ухудшения слуха у пациентов до 30 лет врачи называют системное использование внутриканальных наушников, включая популярные модели AirPods, на предельной громкости, пишет Mash.
Как поясняют специалисты, пиковые значения звукового давления в компактных устройствах достигают 120 дБ, что почти вдвое превышает физиологически безопасный порог в 85 дБ. Даже в моделях с функцией активного шумоподавления, где заявленный максимум ограничен 110 дБ, уровень шума остается критическим для волосковых клеток внутреннего уха.
Медицинские эксперты бьют тревогу: патологическая адаптация к усиленному звуку происходит бессимптомно. Постоянная акустическая перегрузка влечет за собой не только необратимые изменения в слуховом аппарате, но и когнитивные нарушения: ухудшение качества сна, снижение концентрации внимания и потерю разборчивости речи. Особую опасность, по данным аудиологов, представляет увлечение «жирным» басом: хотя низкие частоты сами по себе не агрессивнее высоких, их интенсивное усиление в совокупности с высокой громкостью создает критическую вибрационную нагрузку на барабанную перепонку и улитку.
В группу риска также попадают завсегдатаи шумных концертов и мероприятий. Однако врачи напоминают, что деградация слуха связана не только с акустическим ударом. Длительная гиподинамия и многочасовое нахождение в статичной позе провоцируют нарушение кровоснабжения слухового нерва, что существенно повышает вероятность развития сенсоневральной тугоухости. Специалисты призывают молодёжь соблюдать «правило 60/60» (громкость не более 60% и время прослушивания не дольше 60 минут) и регулярно проходить профилактические осмотры.
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