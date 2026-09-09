Молодёжь массово теряет слух в России

09 сентября 2026, 12:45

Mash: В России набирает обороты глухота среди молодежи

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В России зафиксировали двукратный рост обращений к сурдологам среди молодёжи за последние пять лет. Основной причиной резкого ухудшения слуха у пациентов до 30 лет врачи называют системное использование внутриканальных наушников, включая популярные модели AirPods, на предельной громкости, пишет Mash.