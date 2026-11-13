«Они даже вообще не думают»: Григорий Лепс раскритиковал современную молодёжь

13 ноября 2026, 20:31

Лепс сравнил нынешнее поколение со своей молодостью и высказался о его взглядах

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс поделился своим мнением о современной молодёжи и заявил, что нынешнее поколение заметно отличается от тех, кто рос в его время. Певец вспомнил, что сам начал зарабатывать ещё в 14 лет, а в 18 отправился служить в армию. На этом фоне взгляды молодых людей сегодня кажутся ему непонятными.





В беседе с Popcake артист признался, что ему сложно определить, какими принципами руководствуется современное поколение. По мнению Лепса, молодые люди не всегда осознают смысл собственных высказываний и недостаточно задумываются о том, что говорят.





«Я не знаю, каковы критерии современной молодежи. Они весьма прозаичны. Они мало понимают о том, что вообще говорят и думают. Они даже вообще не думают, я бы даже так сказал», — высказался певец.