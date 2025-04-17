«Лежала, как царица»: звезда фильма «Обыкновенное чудо» о похоронах экс-жены Ефремова

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Актриса Екатерина Васильева тайно приезжала на похороны своей крестницы Евгении Добровольской, которая скончалась 10 января. Подробностями звезда «Обыкновенного чуда» поделилась с телеведущим Андреем Малаховым.
«Ее отпевал наш общий духовный отец. Лежала Женя, конечно, как царица. А Мишу Ефремова на похороны не отпустили. Жаль его. Я Мишку очень люблю и очень жалею. Он хороший человек, добрый. Чтобы там мне в ответ с другой стороны экрана не говорили. Но Господь его спасает такими страданиями. Миша очень болеет…» — сказала Васильева.
Екатерина Сергеевна подчеркнула, что новость о смерти Добровольской стала для нее эмоциональным ударом. Женщина отметила, что разговаривала с крестницей по несколько раз в день на протяжении двух лет. Собеседница резюмировала, что Добровольская «претерпела страдания». Вместе с тем Васильева верит, что артистка обрела покой.
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