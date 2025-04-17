«Счет за три года»: Водонаева назвала стоимость идеальной улыбки

Блогер Алена Водонаева потратила шесть миллионов рублей на свою идеальную улыбку. Звезда разместила в соцсетях чек об оплате стоматологических услуг. Девушка подчеркнула, что лечила зубы три года. По словам Водонаевой, она впервые обратилась к специалистам весной 2022 года, а решить все проблемы удалось лишь в апреле этого года.