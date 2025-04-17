«Счет за три года»: Водонаева назвала стоимость идеальной улыбки

Алена Водонаева (Фото: Telegram/Avodonaeva)
Блогер Алена Водонаева потратила шесть миллионов рублей на свою идеальную улыбку. Звезда разместила в соцсетях чек об оплате стоматологических услуг. Девушка подчеркнула, что лечила зубы три года. По словам Водонаевой, она впервые обратилась к специалистам весной 2022 года, а решить все проблемы удалось лишь в апреле этого года.
«Сегодня мы поставили точку в этой долгой работе. Это мой счет за три года. Почти шесть миллионов рублей. Я больше не целуюсь по любви», — поделилась Водонаева.Стало известно, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» занималась исправлением неправильного прикуса. Водонаева, по ее словам, соскучилась по мясу и отказывалась от твердой пищи.
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