Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов

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За последние сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов и три снаряда системы залпового огня HIMARS, производства США.
В официальном заявлении Минобороны РФ отмечается, что сбитые беспилотные аппараты обнаружены в различных районах.
С начала спецоперации были уничтожены значительные военные ресурсы Украины, включая 577 военных самолетов, 267 вертолетов, 14985 беспилотных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15420 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин системы залпового огня, 8350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19572 единицы специальной военной автомобильной техники.
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«Трое реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 130 украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Сбитые беспилотные аппараты обнаружены в различных районах, включая Приволье, Кременную, Александровку, Ясиноватую, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновку, Новое, Трудовое, Новопрокоповку и Любимовку», — заявили в ведомстве.
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Артем Кузьмин