Российская телевизионная и радиовещательная сеть отметила 25 лет со дня основания

13 августа 2026, 17:01

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В четверг, 13 августа, исполнилось 25 лет со дня основания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» Руслан Евсеев рассказал, как изменилось вещание за это время.





В разговоре с «Петербургским дневником» он рассказал, что в 2001 году в Санкт-Петербурге в аналоговом формате транслировалось 22 канала, а также происходило развитие кабельного телевидения. А вот в Ленинградской области порядка у 60% жителей не было доступа к эфирному ТВ. Люди были вынуждены покупать дорогие спутниковые тарелки. Остальным 40% приходилось довольствоваться двумя-тремя каналами.





«До создания РТРС в каждом регионе работал обособленный радиотелецентр. Не существовало ни единой технической, ни единой информационной политики. Объединение всех центров в одну структуру стало первым шагом к масштабной реформе — строительству единой цифровой сети», — отметил Евсеев.