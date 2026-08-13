В Новосибирской области активно расселяют жителей аварийного жилья
В Новосибирской области из аварийного жилья за 2019–2024 годы расселили более 10 тысяч человек, что практически в два раза выше запланированного количества. Об этом сообщили в правительстве региона.
Губернатор Андрей Травников рассказал президенту России Владимиру Путину, что в регионе новые квартиры жители аварийных домов получают с опережением целевых показателей расселения.
«По соглашению с Минстроем РФ регион должен был переселить из непригодного для проживания фонда 5 950 человек. К 1 января 2025 года фактический показатель оказался почти в два раза выше и достиг 10 391 человека», — сообщает Om1 Новосибирск.
В прошлом году в новое жилье переселили 1661 человека, а в текущем квартиры получили еще 190 жителей. Для ускорения процесса расселения людей из аварийного жилья власти применяют средства региональной программы ЖКХ и активно обновляют жилую застройку.