Akmal’ получил от поклонницы необычный подарок после концерта
22-летний певец Akmal’ рассказал в соцсетях о необычном подарке, который получил от поклонницы во время концерта. Артист признался, что вместо привычных цветов ему вручили сертификат на медицинскую процедуру.
Поклонница подарила Akmal’ сертификат на гастроскопию без наркоза. Такой презент оказался для певца неожиданным, но, судя по его реакции, он оценил оригинальность подарка.
Akmal’ традиционно рассказывает подписчикам о самых необычных подарках, которые получает от поклонников на выступлениях. На этот раз презент явно выделился среди цветов, игрушек и других сувениров.
Певец с юмором отнёсся к необычному сюрпризу и заявил, что такой подарок, по его мнению, пригодился бы всем.
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