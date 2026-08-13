Akmal’ получил от поклонницы необычный подарок после концерта

13 августа 2026, 16:37

Певец Akmal’ вместо цветов получил сертификат на гастроскопию

Akmal’ (Фото: Instagram* / @akmalsvami)

22-летний певец Akmal’ рассказал в соцсетях о необычном подарке, который получил от поклонницы во время концерта. Артист признался, что вместо привычных цветов ему вручили сертификат на медицинскую процедуру.