Российская звезда 90-х получила инвалидность в США
Mash: Певцу профессору Лебединскому дали инвалидность в США
В США российскому певцу Алексею Лебединскому, известному как Профессор Лебединский, присвоили статус инвалида. Теперь он имеет право на бесплатное медицинское обслуживание по программе Medicare и продуктовую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, у 59-летнего артиста диагностировали клиническую депрессию, тремор конечностей, панические атаки и агорафобию — боязнь открытого пространства. Из-за этого он практически не покидает свой дом в Майами.
«Такие, как я, отрезаны от социума полностью. Мы не можем общаться с людьми, особенности с незнакомыми. Мы не можем просто прогуляться, потому что нам становится плохо от всего – от красоты и от ужаса», — рассказывал музыкант в соцсетях.Лебединский отмечал, что ходит в магазин раз в две недели, но даже эта поездка вызывает у него приступы с дрожью и паникой, требующие немедленного приема лекарств. Артист эмигрировал в США в 2014 году по политическим причинам.
За рубежом он открыл фотостудию и изредка выступал в ресторанах, однако построить успешную карьеру не смог. Лебединский неоднократно жаловался на финансовые трудности — он не мог оплачивать коммунальные услуги и интернет, а также проходил дорогостоящие обследования. Певец признавался, что часто занимал деньги у знакомых.