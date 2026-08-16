Российская звезда 90-х получила инвалидность в США

16 августа 2026, 14:08

Mash: Певцу профессору Лебединскому дали инвалидность в США

Фото: istockphoto/rarrarorro

В США российскому певцу Алексею Лебединскому, известному как Профессор Лебединский, присвоили статус инвалида. Теперь он имеет право на бесплатное медицинское обслуживание по программе Medicare и продуктовую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.





По информации источника, у 59-летнего артиста диагностировали клиническую депрессию, тремор конечностей, панические атаки и агорафобию — боязнь открытого пространства. Из-за этого он практически не покидает свой дом в Майами.





«Такие, как я, отрезаны от социума полностью. Мы не можем общаться с людьми, особенности с незнакомыми. Мы не можем просто прогуляться, потому что нам становится плохо от всего – от красоты и от ужаса», — рассказывал музыкант в соцсетях.