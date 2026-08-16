Александра Митрошина меняет «тюремную» квартиру на Хогвартс в центре Москвы
Александра Митрошина нашла новое жильё в историческом районе Москвы рядом с МГУ
Блогер Александра Митрошина переезжает из квартиры, где провела домашний арест. 32-летняя осуждённая за отмывание денег сообщила в личном блоге, что начинает новый этап жизни.
Митрошина постепенно восстанавливается после суда и возвращается к обычному ритму.
«Мы не просто переезжаем, а перебираемся в место, где я даже не мечтала жить. Речь идёт об историческом центре Москвы. Словно переезжаю в место из книг, как в Хогвартс. Там потолки четыре метра, пока это очень непривычно. Есть эркер для чтения, и журфак МГУ, где раньше училась, тут тоже недалеко», — отметила девушка.Александра отметила, что текущее жильё ей тоже нравится, но оно меньше и дороже. К тому же многие собственники неохотно сдают квартиры людям под арестом.
«Скоро начинаем новую главу жизни», — добавила она.Ранее стало известно, что экс-адвокатов Митрошиной признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Их приговорили к четырём годам колонии.