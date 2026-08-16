Александра Митрошина меняет «тюремную» квартиру на Хогвартс в центре Москвы

16 августа 2026, 13:57

Александра Митрошина нашла новое жильё в историческом районе Москвы рядом с МГУ

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогер Александра Митрошина переезжает из квартиры, где провела домашний арест. 32-летняя осуждённая за отмывание денег сообщила в личном блоге, что начинает новый этап жизни.





Митрошина постепенно восстанавливается после суда и возвращается к обычному ритму.

«Мы не просто переезжаем, а перебираемся в место, где я даже не мечтала жить. Речь идёт об историческом центре Москвы. Словно переезжаю в место из книг, как в Хогвартс. Там потолки четыре метра, пока это очень непривычно. Есть эркер для чтения, и журфак МГУ, где раньше училась, тут тоже недалеко», — отметила девушка.

Фото: Instagram* @alexandramitroshina

«Скоро начинаем новую главу жизни», — добавила она.