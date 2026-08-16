«На растерзание»: Вдовиченков раскрыл, почему Елена Лядова скрывается от камер

16 августа 2026, 12:58

Владимир Вдовиченков рассказал о браке с Еленой Лядовой

Владимир Вдовиченков (Фото: кадр из фильма «Дорогой папа»)

Владимир Вдовиченков рассказал о семейной жизни с Еленой Лядовой и отметил, что супруга принципиально избегает публичности. Как сообщает VOICE, актёр уважает её решение не раскрывать подробности их отношений.





К 55-летию Вдовиченкова «Первый канал» подготовил документальный фильм, но Лядова отказалась участвовать в съёмках.

«Елена не любит никого посвящать в личную жизнь. Я готов отдаться вам на растерзание, а она — нет», — пояснил артист.

«Я не умею видеть мелочи в частности. Она всегда мне подскажет, всегда направит, всегда скажет, как лучше сделать. У неё IQ больше 175. Поэтому не стыдно признаться в том, что она у нас мозг», — заявил Вдовиченков.