«Я не хочу просыпаться от крика»: Дочь Виктории Бони запретила ей рожать

16 августа 2026, 13:47

Дочь Виктории Бони выступила против рождения второго ребёнка в семье

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Дочь Виктории Бони выступила против рождения второго ребёнка. В личном блоге 46-летняя телеведущая призналась, что Анджелина хочет оставаться единственным ребёнком в семье.





Боня переживает, что ей станет одиноко, когда дочь начнёт самостоятельную жизнь. Виктория пожаловалась, что девочка бросает её, и заявила, что ей нужен ещё один ребёнок, «если она ещё кого-то успеет родить».

«Пожалуйста, мама, нет! Я не хочу просыпаться от крика. Я не хочу какого-то соплявого, маленького. Уже слишком поздно, мне 14 лет», — эмоционально ответила Анджелина.

«Я тоже должна думать о своей будущей жизни без тебя. Да, ты будешь приезжать, но ты выпорхнешь из окна как пташка. Мы же говорим не про тебя, а про мои следующие 20 лет и про то, как я буду их жить», — отметила телеведущая.