Российские аптеки готовятся к отказу от бумажных рецептов

06 августа 2026, 16:00

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Российская система здравоохранения с осени 2026 года начнет поэтапный переход на новый формат взаимодействия между пациентами, врачами и аптеками. Основные изменения коснутся порядка отпуска рецептурных лекарственных препаратов, который будет интегрирован в единое государственное информационное пространство.