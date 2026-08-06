Российские аптеки готовятся к отказу от бумажных рецептов
Российская система здравоохранения с осени 2026 года начнет поэтапный переход на новый формат взаимодействия между пациентами, врачами и аптеками. Основные изменения коснутся порядка отпуска рецептурных лекарственных препаратов, который будет интегрирован в единое государственное информационное пространство.
Согласно новой модели, назначения врачей станут автоматически поступать в централизованную информационную систему. Предполагается, что это позволит повысить контроль за подлинностью рецептов, упростить их проверку и снизить вероятность ошибок при отпуске лекарств.
Для пациентов нововведение означает, что необходимость хранить бумажные рецептурные бланки постепенно отпадет. Чтобы получить назначенный препарат, достаточно будет предъявить электронный код из официального приложения либо предоставить данные СНИЛС. После этого система подтвердит право на получение лекарства, отмечает Общественная Служба Новостей.
При этом переход на электронный формат будет происходить постепенно. Бумажные рецепты прежнего образца останутся действительными до 1 января 2027 года. За это время медицинские организации смогут обновить необходимое программное обеспечение, а пациенты — привыкнуть к новым цифровым сервисам.
Одновременно усилится контроль за качеством и оборотом лекарственных препаратов. Аптечные кассы интегрируют с государственными системами маркировки. Если при продаже будет выявлена ошибка в коде маркировки или окажется, что срок годности лекарства истек, система автоматически заблокирует его реализацию.
При этом правила отпуска отдельных категорий препаратов останутся прежними. Так, системные антибиотики в форме таблеток, капсул и инъекций, как и сейчас, будут отпускаться исключительно по рецепту врача. В то же время лекарственные средства для наружного применения, включая мази и гели, сохранят статус безрецептурных.
Ожидается, что в переходный период будет действовать гибридная модель, при которой электронные рецепты будут использоваться наряду с бумажными. Такой подход позволит обеспечить бесперебойную работу аптек и медицинских организаций, в том числе в регионах, где сохраняются проблемы со стабильным доступом к интернету.
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