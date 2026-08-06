Подмосковный производитель за полгода выпустил 15 миллионов единиц косметики

06 августа 2026, 15:23

оригинал Фото: компания «Аравия»

Производитель косметики «Аравия», расположенный в округе Протвино, за шесть месяцев выпустил 15 миллионов единиц продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания подвела предварительные итоги работы за первое полугодие 2026-го. За это время предприятие расширило ассортимент, продолжило развитие образовательных проектов и экспортного направления.

«Производитель вывел на рынок новые средства профессионального и домашнего ухода, а также расширил линейку PROFKA, дополнив её продуктами для ухода за лицом, волосами и кожей головы. Самым большим спросом у покупателей пользовались кремы, тоники и сыворотки», – отметили в министерстве.

Сейчас продукция «Аравии» поставляется в семь стран. Во втором полугодии предприятие планирует выйти на рынки стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. «Помимо этого, компания развивает образовательное направление. Сегодня сеть «Аравии» включает 32 учебных центра в России и странах СНГ. В первом полугодии были организованы десятки образовательных мероприятий, а проект «Бьюти-девичник» объединил более 900 представителей индустрии красоты и блогеров», – рассказали в ведомстве.