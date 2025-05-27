Российские аптеки с 1 июня станут работать в новом режиме

В народном календаре 27 мая — день Сидора Бокогрея или Сидора-Огуречника. Такое название связано с тем, что в древности люди считали, что огурцы, посаженные на Сидора, принесут богатый и качественный для заготовки урожай. Православные христиане в этот день чтят память блаженного Исидора Твердислова. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».