Российские аптеки с 1 июня станут работать в новом режиме

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С 1 июня российские аптеки официально войдут в систему здравоохранения. Это позволит фармацевтам получать льготы и преференции, предусмотренные для медицинских работников. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.
Изменение связано с переходом аптечных организаций из сферы торговли (ОКВЭД 47.73) в категорию деятельности в области здравоохранения (ОКВЭД 86.90.9).
По словам депутата, такой шаг повысит престиж профессии фармацевтов, но не повлияет на цены лекарств, которые останутся под госрегулированием.
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По словам депутата, такой шаг повысит престиж профессии фармацевтов, но не повлияет на цены лекарств, которые останутся под госрегулированием.
«Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — указала Дрожжина.Она уточнила, что конкретные льготы для сотрудников аптек могут различаться в зависимости от региональных программ поддержки.
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Мария Моисеева