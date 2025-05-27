У Артема Ткаченко будет четвертый ребенок: Жена актера Екатерина Стеблина рассекретила беременность

Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина (Фото: Instagram* @katasteblina)
Екатерина ненавязчиво подтвердила изданию «Woman.ru», что они готовятся к рождению четвертого ребенка. Пара, воспитывающая двух сыновей, отказалась вдаваться в подробности о точном сроке беременности.
Однако ранее «пополнение» в их семье держали в секрете, так что это первое официально объявление.
Артем Ткаченко, у которого также есть 12-летний сын Тихон прошлого брака с Евгенией Храповицкой, поделился, что секрет их с Екатериной крепкого брака — в умении говорить друг с другом. Супруги вместе уже почти 10 лет.
«Я вообще такой человек, который что-то придумывает себе, (...) копит в себе день, два, три, а потом выдает все разом. (...) Это не самое лучшее человеческое качество. Надо разговаривать», — поделился Ткаченко.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация